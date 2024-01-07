Елена Рыбакина объяснила, в чем важность ее матчей с Ариной Соболенко

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина считает, что ее матчи с белоруской Ариной Соболенко получаются интересными и помогают обеим теннисисткам прогрессировать, передает NUR.KZ.

В воскресенье соперницы встретились в финале хардового турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Рыбакина одержала победу со счетом 6:0, 6:3 и выиграла шестой титул в карьере. После матча она в том числе отметила команду Соболенко, хотя белоруска в шутку попросила этого не делать.

"Поздравляю Арину с отличной неделей и прекрасным прошлым сезоном. Надеюсь, мы встретимся в Мельбурне (на Australian Open — прим. ред.). Уверена, это вновь будет отличное противостояние. С тобой всегда тяжело играть, но мы толкаем друг друга вперед и таким образом улучшаем себя. Надеюсь, так и продолжится. И, конечно, поздравляю твою команду. Что бы ни говорила Арина, вы делаете действительно хорошую работу вне зависимости от результата", — сказала Рыбакина.

"Разумеется, я благодарю и свою команду за всю работу, которую мы проделали, — продолжила казахстанка. — Предсезонная подготовка была тяжелой, но мы прошли ее вместе. Прошлый сезон получился действительно прекрасным, и я надеюсь, что в этом году мы продолжим".

Отметим, что сама Соболенко во время награждения шутками довела Рыбакину до смеха.

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