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Арина Соболенко стала соперницей Елены Рыбакиной по финалу турнира в Австралии

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Теннисистки Елена Рыбакина и Арина Соболенко (слева направо)
Елена Рыбакина и Арина Соболенко (слева направо): Matthew Stockman/Getty Images

Белоруска Арина Соболенко обыграла свою соотечественницу Викторию Азаренко в полуфинале хардового турнира WTA 500 в австралийском Брисбене, передает NUR.KZ.

Вторая ракетка мира, получившая на соревнованиях первый номер посева, одержала победу со счетом 6:2, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 29 минут.

В решающем матче турнира Соболенко встретится с казахстанкой Еленой Рыбакиной, которая в полуфинале обыграла чешку Линду Носкову. Эти теннисистки ранее не брали титул в Брисбене.

За время профессиональной карьеры Соболенко и Рыбакина провели уже семь официальных очных встреч. В пяти из них выиграла белоруска, в двух — казахстанка. В прошлом сезоне они встречались четыре раза, в том числе в финалах Australian Open и турнира в Индиан-Уэллсе, и одержали по две победы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054217-arina-sobolenko-stala-sopernitsey-eleny-rybakinoy-po-finalu-turnira-v-avstralii/

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