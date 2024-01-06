Елена Рыбакина вышла в финал первого турнира сезона

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина пробилась в финал хардового турнира WTA 500 в австралийском Брисбене, передает NUR.KZ.
На стадии 1/2 финала четвертый номер мирового рейтинга обыграла чешку Линду Носкову со счетом 6:3, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 3 минуты.
В решающем матче турнира, призовой фонд которого превышает 1,7 млн долларов, Рыбакина сыграет с победительницей противостояния между белорусками Ариной Соболенко и Викторией Азаренко.
Для казахстанки это будет 15-й в карьере финал на уровне WTA. На данный момент она выиграла пять соревнований, в том числе один турнир Большого шлема — Уимблдон-2022. В прошлом сезона Рыбакина взяла два титула.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054198-elena-rybakina-vyshla-v-final-pervogo-turnira-sezona/