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Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Австралии

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Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Fred Mullane/ISI Photos/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина одержала победу над российской теннисисткой Анастасией Потаповой и прошла в полуфинал турнира в австралийском Брисбене, передает NUR.KZ.

Соперница Рыбакиной по четвертьфиналу Анастасия Потапова, занимающая 28 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), при счете 4:1 в первом сете в пользу Елены взяла медицинский тайм-аут.

По завершении первого отрезка российская теннисистка и вовсе отказалась от продолжения борьбы. Счет первого сета - 6:1 в пользу Рыбакиной, которой досталась путевка в полуфинальную стадию.

В следующем круге WTA 500 Brisbane International лидер женской сборной Казахстана сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2054058-elena-rybakina-vyshla-v-polufinal-turnira-v-avstralii/

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