Елена Рыбакина начала новый сезон с уверенной победы

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина обыграла австралийку Оливию Гадеки в своем стартовом официальном матче нового теннисного сезона, передает NUR.KZ.

Спортсменки встретились во втором круге турнира WTA 500 в австралийском Брисбене, который проходит на хардовом покрытии. Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час 12 минут.

Казахстанка как вторая сеяная пропустила первый круг соревнований. В следующем матче в рамках третьего круга Рыбакина сыграет с победительницей противостояния между бельгийкой Элизе Мертенс и американкой Слоан Стивенс.

Призовой фонд турнира в Брисбене превышает 1,7 млн долларов. Соревнования продлятся до 7 января.

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