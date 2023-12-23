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Елена Рыбакина снялась с турнира из-за болезни

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Artur Widak/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина не сможет продолжить выступление на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), передает NUR.KZ со ссылкой на официальное расписание.

Соревнования World Tennis League проходят в командном формате. Рыбакина представляла квартет "Falcons" вместе с румынкой Сораной Кырстя, американцем Тейлором Фритцем и индийцем Сумитом Нагалом. Ранее их коллектив обыграл команду "Hawks" и уступил "Kites".

В субботу "Falcons" встретятся с "Eagles", за которых выступают россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева, а также американка София Кенин. Однако вместо Рыбакиной в состав заявлена россиянка Вера Звонарева. Уточняется, что у казахстанки возникли проблемы со здоровьем.

По итогам субботних матчевых встреч сформируется окончательная таблица. Две сильнейшие команды выйдут в финал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2052284-elena-rybakina-snyalas-s-turnira-iz-za-bolezni/

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