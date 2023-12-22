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Рыбакина выиграла "золотой сет" у Швентек и была признана лучшей в командной встрече

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина провела матч с лидером мирового рейтинга полькой Игой Швентек в рамках World Tennis Series, передает NUR.KZ.

На выставочном турнире, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), казахстанка выступает за команду "Falcons" с румынкой Сораной Кырстя, американцем Тейлором Фритцем и индийцем Сумитом Нагалом.

Матчи проходят в односетовом формате. Рыбакина уступила Швентек со счетом 4:6, но для выявления победителя командной встречи потребовался "золотой сет" в формате тай-брейка. Его казахстанка выиграла со счетом 10:8.

Таким образом, "Falcons" со счетом 3-2 обыграли команду "Hawks", которую представляют Швентек, француженка Каролин Гарсия, поляк Хуберт Хуркач и норвежец Каспер Рууд. В рамках матчевой встречи Рыбакина в паре с Кырстя ранее одержала победу над дуэтом Швентек и Гарсии. В итоге казахстанку признали самым полезным игроком (MVP) в командном противостоянии.

Параллельно коллектив "Kites" одержал победу над "Eagles" со счетом 3-2. За победителей выступают грек Стефанос Циципас, болгарин Григор Димитров, белоруска Арина Соболенко и испанка Паула Бадоса. Проигравших представляют россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева, а также американка София Кенин.

После того, как все команды проведут по очному матчу, сформируется итоговая таблица. Два сильнейших коллектива выйдут в финал турнира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2052013-rybakina-vyigrala-zolotoy-set-u-shventek-i-byla-priznana-luchshey-v-komandnoy-vstreche/

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