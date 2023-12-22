Елена Рыбакина проиграла Арине Соболенко на выставочном турнире

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина уступила белоруске Арине Соболенко в рамках World Tennis League, передает NUR.KZ.

Выставочный турнир проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Рыбакина и Соболенко сыграли в рамках матчевой встречи между командами "Falcons" и "Kites". Белоруска одержала победу со счетом 7:6 (7:2). "Золотой сет", проведенный в формате тай-брейка, также остался за вице-лидером мирового рейтинга — 10:6. Кроме того, вторая ракетка планеты набрала два бонусных очка.

В итоге команда "Kites", за которую выступает Соболенко, обыграла "Falcons". При этом ранее в пятницу Рыбакина в паре с румынкой Сорана Кырстя одержала победу над дуэтом белоруски и испанки Паулы Бадосы.

Команды 23 декабря проведут заключительные матчевые встречи в круговом турнире. Два сильнейших коллектива выйдут в финал.

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