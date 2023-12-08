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Матч Елены Рыбакиной вошел в десятку лучших в этом сезоне

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Федерация тенниса Казахстана

Матч первой ракетки Казахстана в женском одиночном разряде Елены Рыбакиной против россиянки Дарьи Касаткиной вошел в рейтинг лучших в 2023 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Tennis.com.

Матч Рыбакина(4 WTA) - Касаткина (18 WTA) в четвертьфинале турнира в канадском Монреале расположился на восьмом месте. Победу в этом напряженном противостоянии одержала четвертая ракетка мира из Казахстана со счетом — 5:7, 7:5, 7:6. Этот матч запомнился тем, что длился почти три с половиной часа и закончился в 02:55 по местному времени.

Как пишет издание, Рыбакина традиционно не праздновала победу, так как должна была в этот же день сыграть полуфинал. К слову, в том круге казахстанка проиграла Людмиле Самсоновой.

«Я чувствую себя разбитой, — сказала Рыбакина, — только из-за расписания и ситуации».

Ранее, стало известно, что трое казахстанских теннисистов, среди которых также Елена Рыбакина, примут участие в первом турнире Большого шлема в следующем сезоне - Australian Open.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2049843-match-eleny-rybakinoy-voshel-v-top-10-luchshih-v-etom-sezone/

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