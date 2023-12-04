Казахстанский теннисист поднялся на пять позиций в мировом рейтинге

Третья ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Денис Евсеев улучшил свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ATP.

Обновленная версия рейтинга была опубликована в понедельник. Евсеев поднялся в ней со 197-й на 192-ю позицию. На минувшей неделе теннисист дошел до второго круга грунтового "Челленджера" в Португалии.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик остался на 32-м месте в рейтинге ATP. Бейбит Жукаев потерял одну позицию и стал 189-м. Лидерство в мировом рейтинге удерживает серб Новак Джокович.

В парном разряде лучшие казахстанские теннисисты потеряли по одной позиции. Александр Недовесов теперь идет 45-м в рейтинге, Андрей Голубев — 61-м.

Что касается женщин, то позиции первых ракеток страны остались без изменений. Елена Рыбакина идет четвертой в одиночном разряде, где лидирует полька Ига Швентек. Анна Данилина занимает 56-е место в парной категории, где на первой строчке остается австралийка Сторм Хантер.

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