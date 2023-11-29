Елена Рыбакина добилась уникального достижения

Первая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Елена Рыбакина сумела зафиксировать в этом сезоне WTA историческое достижение, передает NUR.KZ со ссылкой на The Tennis Letter.

В этом сезоне WTA четвертой ракетки мира из Казахстана удалось четыре раза обыграть теннисистку, которая являлась лидером мирового рейтинга в женском одиночном разряде. На корте Рыбакина в разных встречах обыгрывала представительницу Польши Игу Швентек, а также белорусскую теннисистку Арину Соболенко.

«Елена Рыбакина одержала четыре победы над первыми ракетками мира в 2023 году. Это второй показатель по количеству побед над первой ракеткой мира за один сезон. Больше только у Трейси Остин (шесть в 1979-м). Сенсационно», — отметил достижение казахстанки ресурс The Tennis Letter.

Ранее, стало известно, где чемпионка Уимблдона проведет свой первый турнир в новом сезоне WTA.

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