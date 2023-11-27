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Казахстанские теннисисты поднялись в мировом рейтинге

Опубликовано:

Юлия Путинцева
Юлия Путинцева: Fran Santiago/Getty Images for ITF

Вторая ракетка Казахстана в женском одиночном разряде Юлия Путинцева поднялась на одно место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник. В ней Путинцева переместилась с 69-й на 68-ю позицию. Положение первой ракетки Казахстана осталось без изменений — Елена Рыбакина занимает четвертое место. В тройку лидеров по-прежнему входят полька Ига Швентек, белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф.

В парном разряде лидерство в рейтинге WTA удерживает австралийка Сторм Хантер. Следом идут бельгийка Элизе Мертенс и Гауфф. Лучшая из казахстанок — Анна Данилина, которая занимает 56-е место.

В мужском рейтинге ATP лидерство в одиночном разряде осталось за сербом Новаком Джоковичем. В тройку также входят испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев. Казахстанец Александр Бублик сохранил 32-е место.

В парном разряде первой ракеткой мира остается американец Остин Крайчек, следом идут хорват Иван Додиг и индиец Рохан Бопанна. Казахстанец Андрей Голубев поднялся на одну строчку и стал 60-м. Лучший представитель страны в этой категории — Александр Недовесов, который занимает 44-ю позицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2047762-kazahstanskie-tennisisty-podnyalis-v-mirovom-reytinge/

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