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30 лет независимости Казахстана

Елену Рыбакину номинировали на премию лучшей теннисистке года

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина вошла в число претенденток на премию WTA Player Awards по итогам 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Женскую теннисную ассоциацию.

Спортсменка поборется за победу в номинации "Игрок года". В минувшем сезоне Рыбакина выиграла турниры WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (хард) и Риме (грунт) и совершила рывок с 22-го на третье место в мировом рейтинге. На данный момент она является четвертой ракеткой планеты.

Соперницами казахстанки будут полька Ига Швентек, белоруска Арина Соболенко, американки Коко Гауфф и Джессика Пегула, а также чешка Маркета Вондроушова. Итоги премии будут подводиться после голосования представителей международных теннисных СМИ.

Кроме того, на награду лучшему тренеру сезона претендует хорват Стефано Вуков, с 2019 года работающий с Рыбакиной. Его конкурентами стали Брэд Гилберт/Пери Риба (наставники Кори Гауфф), Томаш Викторовский (Ига Швентек), Антон Дубров (Арина Соболенко), Эмиль Миске (Каролина Мухова) и Раймон Слейтер (Элина Свитолина).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2046937-elenu-rybakinu-nominirovali-na-premiyu-luchshey-tennisistke-goda/

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