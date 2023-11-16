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Новак Джокович одержал вторую победу на Итоговом турнире ATP

Опубликовано:

Новак Джокович
Новак Джокович: Stefano Guidi/Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл поляка Хуберта Хуркача в заключительном туре группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине, передает NUR.KZ.

Соперники по Зеленой группе провели на корте 2 часа 6 минут. Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:1 в пользу Джоковича. Для первой ракетки мира это вторая победа на соревнованиях, уступил он только Яннику Синнеру, который стал первым итальянцем, вышедшим в полуфинал Итогового турнира ATP.

Джокович не смог гарантировать себе место в плей-офф. Если Синнер в последнем матче дня уступит Хольгеру Руне, то датчанин опередит серба по дополнительным показателям. Хуркач не претендовал на выход в полуфинал, так как заменил травмированного грека Стефаноса Циципаса, который ранее потерпел два поражения.

Из Красной группы в следующую стадию досрочно пробился россиянин Даниил Медведев. За вторую путевку борются немец Александр Зверев и испанец Карлос Алькарас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2046162-novak-dzhokovich-oderzhal-vtoruyu-pobedu-na-itogovom-turnire-atp/

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