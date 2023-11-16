Даниил Медведев стал первым полуфиналистом Итогового турнира ATP

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева и первым гарантировал себе место в 1/2 финала Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине, передает NUR.KZ.

Встреча соперников состоялась в рамках второго тура Красной группы и продлилась 1 час 45 минут. Медведев выиграл со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

В первом туре россиянин одержал победу в двух сетах над соотечественником Андреем Рублевым. Медведев продолжает возглавлять Красную группу с максимальным результатом и сыграет в полуфинале вне зависимости от исхода встречи третьего тура с испанцем Карлосом Алькарасом. Зверев занимает в таблице второе место.

В Зеленой группе на выход в плей-офф претендуют итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович и датчанин Хольгер Руне. Грека Стефаноса Циципаса, получившего травму, по ходу Итогового турнира ATP заменил поляк Хуберт Хуркач.

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