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Циципас не смог доиграть матч Итогового турнира ATP с Руне (видео)

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Стефанос Циципас
Стефанос Циципас: Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

Греческий теннисист Стефанос Циципас из-за травмы отказался от борьбы по ходу матча с датчанином Хольгером Руне на Итоговом турнире ATP в итальянском Турине, передает NUR.KZ.

Спортсмены встретились в рамках второго тура Зеленой группы. При счете 2:1 в пользу Руне в первом сете Циципас завершил борьбу из-за проблем со спиной.

В стартовом туре грек уступил итальянцу Яннику Синнеру, а Руне — сербу Новаку Джоковичу. Циципас должен был встретиться с лидером мирового рейтинга в следующем матче, однако есть вероятность, что его теперь заменит поляк Хуберт Хуркач, имевший статус первого запасного по результатам чемпионской гонки ATP.

В вечерней сессии во вторник очную игру проведут Синнер и Джокович. Групповой этап Итогового турнира ATP завершится в пятницу. Двое сильнейших теннисистов из Зеленой и Красной групп выйдут в 1/2 финала.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2045736-tsitsipas-ne-smog-doigrat-match-itogovogo-turnira-atp-s-rune/

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