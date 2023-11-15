Алькарас обыграл Рублева на Итоговом турнире ATP

Испанец Карлос Алькарас одержал победу над россиянином Андреем Рублевым во втором туре группового этапа Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине, передает NUR.KZ.
Встреча представителей Красной группы завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу второй ракетки мира. Соперники провели на корте 1 час 14 минут.
Алькарас одержал первую победу на турнире, в стартовом туре он уступил немцу Александру Звереву. Для Рублева это уже второе поражение после неудачи в матче с соотечественником Даниилом Медведевым. Россиянин потерял шансы на выход в полуфинал, куда попадают двое сильнейших теннисистов из каждой группы.
Итоговый турнир ATP продлится до 19 ноября. Действующий чемпион соревнований — серб Новак Джокович.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2045951-alkaras-obygral-rubleva-na-itogovom-turnire-atp/