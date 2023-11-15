Матч-триллер: Новак Джокович проиграл впервые за четыре месяца

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович уступил итальянцу Яннику Синнеру в матче Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине, передает NUR.KZ.

Встреча спортсменов состоялась в рамках второго тура Зеленой группы. Синнер одержал победу со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). Матч продлился 3 часа 9 минут.

Джокович проиграл впервые за четыре месяца — с момент неудачи в финале Уимблдона. Всего серб потерпел лишь шестое поражение в сезоне (второе — на хардовом покрытии).

После двух туров Синнер возглавил Зеленую группу, Джокович идет вторым. В следующем матче итальянец сыграет с датчанином Хольгером Руне, а серб — с поляком Хубертом Хуркачем, который заменил травмированного грека Стефаноса Циципаса.

Двое сильнейших теннисистов из Зеленой и Красной групп выйдут в 1/2 финала.

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