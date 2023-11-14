Рублев грубо послал болельщика в проигранном матче с Медведевым

Российский теннисист Андрей Рублев резко ответил на фразу одного из зрителей во время матча со своим соотечественником Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP, передает NUR.KZ.

Соперники встречались в первом туре группового этапа соревнований, которые проходят в итальянском Турине. Медведев выиграл со счетом 6:4, 6:2.

В девятом гейме первого сета в прямую трансляцию попал момент, когда болельщик пытался поддержать отстающего Рублева. "Соберись!" — прозвучало с трибун.

"Иди в ж**у!" — ответил на эту реплику россиянин.

В дальнейшем Рублев еще несколько раз резко проявлял эмоции. В итоге после первого тура он по дополнительным показателям замыкает турнирную таблицу Красной группы, где также выступают испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

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