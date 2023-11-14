Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Рублев грубо послал болельщика в проигранном матче с Медведевым

Опубликовано:

Андрей Рублев
Андрей Рублев: Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Российский теннисист Андрей Рублев резко ответил на фразу одного из зрителей во время матча со своим соотечественником Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP, передает NUR.KZ.

Соперники встречались в первом туре группового этапа соревнований, которые проходят в итальянском Турине. Медведев выиграл со счетом 6:4, 6:2.

В девятом гейме первого сета в прямую трансляцию попал момент, когда болельщик пытался поддержать отстающего Рублева. "Соберись!" — прозвучало с трибун.

"Иди в ж**у!" — ответил на эту реплику россиянин.

В дальнейшем Рублев еще несколько раз резко проявлял эмоции. В итоге после первого тура он по дополнительным показателям замыкает турнирную таблицу Красной группы, где также выступают испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2045646-rublev-grubo-poslal-bolelschika-v-proigrannom-matche-s-medvedevym/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.