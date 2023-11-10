Сборная Казахстана по теннису не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира

Женская сборная Казахстана по теннису лишилась шансов на выход в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, который проходит в испанской Севилье и приравнивается к чемпионату мира, передает NUR.KZ.

В пятницу казахстанки проводят матчевую серию с командой Словении. В одиночном разряде Анна Данилина уступила Кае Юван (1:6, 0:6), а Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек на отказе от борьбы после второго сета при счете 2:6, 6:2. Словенки гарантированно не пропустят сборную Казахстана вперед и станут первыми в группе, даже если потерпят поражение в парной встрече.

Днем ранее казахстанки с общим счетом 1-2 уступили австралийкам, которые до этого обыграли Словению с тем же результатом. При таком раскладе учитывается статистика выигранных и проигранных сетов, которая у сборной Казахстана точно не будет лучшей.

Для выхода в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг необходимо было занимать первое место в группе. Отметим, что лучшая теннисистка Казахстана в одиночном разряде Елена Рыбакина присутствовала в расположении команды, но из-за проблем со здоровьем не выступала на корте.

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