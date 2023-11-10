Стала известна причина, по которой Елена Рыбакина не сыграла в матче против Австралии

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана по теннису объяснил причину отсутствия первой ракетки страны Елены Рыбакиной в матче против Австралии в рамках командного чемпионата мира "Билли Джин Кинг", передает Sports.kz.

Елена Рыбакина была заявлена в составе сборной, однако в день матча стало известно, что Елена чувствует себя плохо и не сможет помочь команде в матче с австралийками. Капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова подтвердила наличие у Рыбакиной проблем со здоровьем, которые усугубились после Итогового турнира WTA в Канкуне.

"Думаю, все уже знают, как все происходило в Канкуне, и какой там был уровень подготовки. Это было не очень хорошо для игроков, и многие теннисистки после этого турнира получили травмы и почувствовали себя плохо. Так что Елена — одна из нескольких игроков, столкнувшихся с трудностями после турнира, и у нее возникли некоторые проблемы со спиной. Надеюсь, скоро она выздоровеет и снова будет на ходу, и даже лучше", — цитирует Шведову Sportskeeda.com.

Напомним, в матче против Австралии сборная Казахстана уступила со счетом 1:2. Сегодня казахстанки проведут серию матчей с командой Словении.

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