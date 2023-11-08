Легенда мирового тенниса дала напутствие сборной Казахстана перед решающими матчами

Прославленная американская теннисистка Билли Джин Кинг, в честь которой назван главный турнир между женскими сборными, встретилась с командой Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ФТР.

Финальная стадия Кубка Билли Джин Кинг проходит в испанской Севилье. Сборная Казахстана начнет выступление в четверг матчем с австралийками, а днем позже встретится со словенками. Перед решающими играми турнира бывшая американская теннисистка и глава Международной федерации тенниса Дэвид Хаггерти лично обратились к казахстанской команде.

"В финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг выступают 12 сильнейших команд мира. И каждая из них, чтобы пробиться сюда, прошла жесточайший отбор, поэтому слабых тут нет априори", - приводит слова Билли Джин Кинг пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Отмечается, что экс-первая ракетка мира пожелала казахстанкам успехов и запредельной концентрации в каждое мгновение матчей. По мнению Билли Джин Кинг, для многих теннисисток игры этого турнира будут венцом карьеры.

Напомним, сборную Казахстана на чемпионате мира представят Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Аружан Сагандыкова, Жибек Куламбаева и Анна Данилина. Капитан команды — Ярослава Шведова.

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