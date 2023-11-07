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Потеснила обидчицу Рыбакиной: Ига Швентек выиграла Итоговый турнир и снова стала первой ракеткой мира

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Ига Швентек- чемпионка Итогового турнира WTA-2023
Ига Швентек- чемпионка Итогового турнира WTA-2023. Фото: Harold Alcocer/Jam Media/Getty Image

Польская теннисистка Ига Швентек в финале Итогового турнира WTA обыграла американку Джессику Пегулу и снова стала лидером женского одиночного разряда, передает NUR.KZ.

Финал, прошедший в мексиканском Канкуне, завершился уверенной победой Швентек со счетом - 6:1, 6:0. Встреча продлилась 59 минут.

Для польской теннисистки это первый трофей Итогового турнира WTA в карьере. В прошлом году чемпионкой стала француженка Каролин Гарсия, которая в этом сезоне не смогла пробиться на заключительные соревнования.

Благодаря победе , Ига теперь обойдет нынешнюю первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко в мировом рейтинге и завершит сезон на первом месте.

На Итоговом турнире польская теннисистка заработала более трех миллионов долларов призовых.

Раннее мы рассказывали, сколько заработала на Итоговом турнире первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая в рамках соревнований уступила Арине Соболенко и не смогла выйти в полуфинал.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2044461-potesnila-obidchitsu-rybakinoy-iga-shventek-vyigrala-itogovyy-turnir-i-snova-stala-pervoy-raketkoy-mira/

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