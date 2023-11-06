Александр Бублик поднялся в рейтинге ATP

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик улучшил свое положение в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ATP.

В обновленной версии рейтинга спортсмен поднялся на одну позицию и занял 32-е место. Последним турниром, в котором принял участие Бублик, был Мастерс в Париже. На соревнованиях категории ATP 1000 казахстанец дошел до третьего круга.

Бублик остается единственным представителем страны в топ-100 лучших теннисистов мира. При этом во вторую сотню попал Бейбит Жукаев, который на минувшей неделе впервые в карьере выиграл турнир серии "Челленджер". В рейтинге ATP спортсмен поднялся с 247-го на 195-е место.

Первой ракеткой мира остался Новак Джокович. На минувшей неделе серб стал победителем турнира ATP 1000 в Париже.

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