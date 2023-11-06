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Казахстанский теннисист выиграл престижный международный турнир в США

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Бейбит Жукаев
Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев впервые в своей карьере стал победителем турнира серии "Челленджер" в США, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Молодой казахстанский теннисист смог обыграть американца Эйдана Майо, занимающего 376-ю строчку рейтинга ATP,  в финале «Челленджера» в американском Шарлотсвилле. Итоговый счет в двух сетах - 6:3, 6:4.

Таким образом 23-летний Жукаев выиграл первый «Челленджер» в своей карьере. За победу на турнире в США он получит 75 рейтинговых очков и 10840 долларов призовых.

Благодаря этой победе, Бейбит в обновленном рейтинге АТР поднимется с 247-й на 193-ю строчку, впервые в карьере войдёт в ТОП-200 и официально станет второй ракеткой Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2044270-kazahstanskiy-tennisist-vyigral-prestizhnyy-mezhdunarodnyy-turnir-v-ssha/

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