Матч Елены Рыбакиной с первой ракеткой мира был перенесен

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и первая ракетка мира Арина Соболенко не смогли доиграть матч на Итоговом турнире WTA в мексиканском Канкуне из-за погодных условий, передает NUR.KZ.

Матч останавливали несколько раз из-за плохих погодных условий. В Канкуне в это время был сильный ветер и шел дождь. Теннисистки неоднократно обращались к организаторам с просьбой перенести матч на другое время, но игра продолжилась.

В первом сете Елена уступила Соболенко со счетом 2:6. Во втором сете первая ракетка Казахстана даже была готова сняться с соревнований. После обсуждений чемпионка Уимблдона вернулась на корт и продолжила матч, но затем снова пошел дождь. При счете 5:3 в пользу Рыбакиной было принято решение перенести матч на другую дату.

Теннисистки встретятся теперь в ночь на 4 ноября. Счет этого противостояния сохранится на следующую игру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.