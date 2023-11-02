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Лучший теннисист Казахстана вылетел в третьем круге Мастерса в Париже

Опубликовано:

Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Silvia Lore/Getty Images

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик уступил болгарину Григору Димитрову в третьем круге турнира ATP 1000 в Париже, передает NUR.KZ.

Матч в столице Франции продлился 1 час 7 минут. Димитров, занимающий 17-е место в мировом рейтинге, одержал победу со счетом 6:2, 6:2.

Бублик совершил по пять эйсов и двойных ошибок, его соперник дважды подал на вылет и допустил три двойных ошибки.

Несмотря на поражение, казахстанец показал свой лучший результат в карьере на Мастерсе в Париже. Димитров же продолжит борьбу в 1/4 финала, где сыграет либо с аргентинцем Франсиско Серундоло, либо с поляком Хубертом Хуркачем.

Напомним, параллельно в мексиканском Канкуне проходит женский Итоговый турнир WTA. В ночь на пятницу казахстанка Елена Рыбакина будет бороться за место в полуфинале с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2043853-luchshiy-tennisist-kazahstana-vyletel-v-tretem-kruge-mastera-v-parizhe/

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