Лучший теннисист Казахстана вылетел в третьем круге Мастерса в Париже

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик уступил болгарину Григору Димитрову в третьем круге турнира ATP 1000 в Париже, передает NUR.KZ.

Матч в столице Франции продлился 1 час 7 минут. Димитров, занимающий 17-е место в мировом рейтинге, одержал победу со счетом 6:2, 6:2.

Бублик совершил по пять эйсов и двойных ошибок, его соперник дважды подал на вылет и допустил три двойных ошибки.

Несмотря на поражение, казахстанец показал свой лучший результат в карьере на Мастерсе в Париже. Димитров же продолжит борьбу в 1/4 финала, где сыграет либо с аргентинцем Франсиско Серундоло, либо с поляком Хубертом Хуркачем.

Напомним, параллельно в мексиканском Канкуне проходит женский Итоговый турнир WTA. В ночь на пятницу казахстанка Елена Рыбакина будет бороться за место в полуфинале с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

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