"Мы обе будем готовы к борьбе": Елена Рыбакина высказалась о противостоянии с Ариной Соболенко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала свой следующий матч против первой ракетки мира и принципиальной соперницы Арины Соболенко в рамках группового раунда Итогового турнира WTA, передает NUR.KZ.

На Итоговом турнире WTA в мексиканском Канкуне у первой ракетки Казахстана журналисты спросили про будущее противостоянии с постоянной оппоненткой в этом сезоне белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

«Уверена, это будет тяжёлый матч. У нас всегда серьёзные битвы друг с другом. Условия неидеальны, и жаль, что мы не можем показать свою лучшую игру, проводить качественные матчи. Это то, что я вижу и чувствую. Думаю, мы обе будем готовы к борьбе. Посмотрим, как всё сложится», - заявляет Елена Рыбакина.

В этом сезоне теннисистки встречались три раза. Счет в личных противостояниях пока 2:1 в пользу Елены. В общей сложности в своей карьере чемпионка Уимблдона провела с Соболенко 7 встреч. Предыдущие четыре матча выиграла первая ракетка мира.

Последняя битва сильнейших теннисисток мира прошла в четвертьфинале WTA-1000 в Пекине. В том матче Рыбакина обыграла Соболенко в двух сетах со счетом - 7:5, 6:2.

Напомним, спортсменки поборются за вторую путевку в полуфинал Итогового турнира WTA в ночь на 3 ноября.

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