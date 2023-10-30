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Елена Рыбакина с поражения стартовала на Итоговом турнире WTA

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина потерпела поражение в первом матче на Итоговом турнире WTA, который стартовал в мексиканском городе Канкуне, передает NUR.KZ.

Казахстанская теннисистка стартовую встречу провела против американки Джессики Пегулы. Встреча продлилась два сета. Соперница одержала победу с итоговым счетом 7:5, 7:2.

Рыбакина смогла пять раз подать навылет. При этом она допустила две двойные ошибки.

Отметим, что Елена выступает в группе Бакалар. Также ей предстоит сыграть против Арины Соболенко (Беларусь) и Марии Саккари (Греция). В полуфинал выйдут две лучшие теннисистки.

Рыбакина впервые в своей карьере принимает участие в Итоговом турнире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2043107-elena-rybakina-s-porazheniya-startovala-na-itogovom-turnire-wta/

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