Елена Рыбакина с поражения стартовала на Итоговом турнире WTA

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина потерпела поражение в первом матче на Итоговом турнире WTA, который стартовал в мексиканском городе Канкуне, передает NUR.KZ.
Казахстанская теннисистка стартовую встречу провела против американки Джессики Пегулы. Встреча продлилась два сета. Соперница одержала победу с итоговым счетом 7:5, 7:2.
Рыбакина смогла пять раз подать навылет. При этом она допустила две двойные ошибки.
Отметим, что Елена выступает в группе Бакалар. Также ей предстоит сыграть против Арины Соболенко (Беларусь) и Марии Саккари (Греция). В полуфинал выйдут две лучшие теннисистки.
Рыбакина впервые в своей карьере принимает участие в Итоговом турнире.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2043107-elena-rybakina-s-porazheniya-startovala-na-itogovom-turnire-wta/