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30 лет независимости Казахстана

Александр Бублик вошел в топ-30 лучших теннисистов мира

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Александр Бублик кортта
Александр Бублик. Фото: ktf.kz

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик после победы на турнире в бельгийском Антверпене вошел в топ-30 рейтинга ATP, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Лучший теннисист Казахстана в мужском разряде до старта турнира серии ATP-250 в бельгийском Антверпене занимал 36-ю строчку рейтинга. Победа в этих соревнованиях принесла Александру необходимые 250 очков для повышения в топ-30.

Теперь Бублик занимает 30-ю строчку по версии мужской теннисной ассоциации ATP. Лучшее достижение в карьере казахстанца - 25-я позиция в рейтинге.

Напомним, в финале на турнире в Антверпене Александр Бублик одолел французского теннисиста Артура Филса со счетом - 6:4, 6:4. Для первой ракетки Казахстана это третий титул ATP в карьере.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2042133-aleksandr-bublik-voshel-v-top-30-luchshih-tennisistov-mira/

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