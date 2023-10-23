Александр Бублик вошел в топ-30 лучших теннисистов мира

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик после победы на турнире в бельгийском Антверпене вошел в топ-30 рейтинга ATP, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Лучший теннисист Казахстана в мужском разряде до старта турнира серии ATP-250 в бельгийском Антверпене занимал 36-ю строчку рейтинга. Победа в этих соревнованиях принесла Александру необходимые 250 очков для повышения в топ-30.

Теперь Бублик занимает 30-ю строчку по версии мужской теннисной ассоциации ATP. Лучшее достижение в карьере казахстанца - 25-я позиция в рейтинге.

Напомним, в финале на турнире в Антверпене Александр Бублик одолел французского теннисиста Артура Филса со счетом - 6:4, 6:4. Для первой ракетки Казахстана это третий титул ATP в карьере.

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