Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бублик и Голубев одержали победу на турнирах ATP

Опубликовано:

Теннисист Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: CARMEN JASPERSEN/AFP via Getty Images

Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Бублик стали победителями турниров категории ATP 250, которые состоялся в Стокгольме (Швеция) и Антверпене (Бельгия), передает NUR.KZ.

Бублик выиграл финальный матч в Бельгии. В решающей игре ему противостоял 38-й номер мирового рейтинга Артур Филс из Франции. Казахстанский теннисист выиграл со счетом 6:4, 6:4. Александр завоевал третий титул ATP в карьере.

Голубев в свою очередь стал победителем турнира в Швеции. Он стал лучшим в парном разряде. Вместе с Денисом Молчановым из Украины в главном матче он обыграл пару Юки Бхамбри (Индия)/Джулиан Кэш (Великобритания). Встреча завершилась со счетом 7:6(8:6), 6:2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2042119-bublik-i-golubev-oderzhali-pobedu-na-turnirah-atp/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.