Бублик и Голубев одержали победу на турнирах ATP

Казахстанские теннисисты Андрей Голубев и Александр Бублик стали победителями турниров категории ATP 250, которые состоялся в Стокгольме (Швеция) и Антверпене (Бельгия), передает NUR.KZ.

Бублик выиграл финальный матч в Бельгии. В решающей игре ему противостоял 38-й номер мирового рейтинга Артур Филс из Франции. Казахстанский теннисист выиграл со счетом 6:4, 6:4. Александр завоевал третий титул ATP в карьере.

Голубев в свою очередь стал победителем турнира в Швеции. Он стал лучшим в парном разряде. Вместе с Денисом Молчановым из Украины в главном матче он обыграл пару Юки Бхамбри (Индия)/Джулиан Кэш (Великобритания). Встреча завершилась со счетом 7:6(8:6), 6:2.

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