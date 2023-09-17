Сборная Казахстана по теннису вышла в квалификацию финальной стадии "Кубка Дэвиса"

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик досрочно выводит сборную в квалификационный раунд финальной стадии "Кубка Дэвиса", передает NUR.KZ.

На стадии плей-офф турнира в болгарской Софии Александр выходил на корт против Димитара Кузманова. Победу Бублик одержал в двух сетах со счетом - 6:4, 7:6 (7:4). Соперники провели на корте 1 час и 41 минуту.

Таким образом, Национальная сборная Казахстана по теннису лидирует в противостоянии с Болгарией со счетом 3:1 и досрочно вышла в финальную стадию Кубка Дэвиса.

Ранее, вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов обыграл все того же Димитара Кузманова, а Александр Бублик оказался сильнее Янаки Милева.

В парном противостоянии же Адександр Донски и Адександр Лазаров одолели казахстанский дуэт Александр Недовесовов и Андрей Голубев.

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