Кубок Дэвиса: Казахстан всухую обыгрывает Болгарию после первого дня

В городе София (Болгария) состоялся первый соревновательный день матчевой встречи между сборными Казахстана и Болгарии в рамках плей-офф Кубка Дэвиса, предает NUR.KZ.

Промежуточное лидерство захватили теннисисты из Казахстана. В первый день побед на корте добились Тимофей Скатов и Александр Бублик.

Скатов встречался с Димитаром Кузмановым (179 АТР). Матч продлился три сета и завершился победой казахстанца со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

Бублик в свою очередь оказался сильнее Янаки Милева. Он уверенно переиграл оппонента со счетом 6:4, 6:1.

Таким образом, Казахстан в противостоянии ведет со счетом 2:0.

Сегодня, 17 сентября, намечены три игры. В парном разряде выступят Андрей Голубев и Александр Недовесов, а Бублик и Скатов (если потребуется) сыграют в одиночном разряде.

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