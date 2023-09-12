Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Анна Данилина обратилась к болельщикам после победы на US Open

Опубликовано:

Анна Данилина и Харри Хелиоваар
Анна Данилина и Харри Хелиоваар. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Казахстанская теннисистка, победительница Открытого чемпионата США в смешанном парном разряде, Анна Данилина выложила первый пост в социальных сетях после исторической победы в турнире Большого шлема, передает NUR.KZ.

«Чемпионы Открытого чемпионата США в смешанном парном разряде!!! Спасибо, Харри Хелиоваара, за то, что делили со мной корт эти последние две недели и воплотили эту мечту в реальность. Спасибо всем за поддержку в последние несколько недель и на протяжении многих лет, а также за то, что отпраздновали получение трофея вместе со мной. Без вас это было бы невозможно!!!» - пишет на своей странице в Instagram казахстанская теннисистка.

Напомним, Анна Данилина в паре с финским теннисистом Харри Хелиоваара стали победителями в микст-разряде в последнем турнире серии Большого шлема в этом году - US Open.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2036308-anna-danilina-obratilas-k-bolelschikam-posle-pobedy-na-us-open/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.