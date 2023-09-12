Анна Данилина обратилась к болельщикам после победы на US Open

Казахстанская теннисистка, победительница Открытого чемпионата США в смешанном парном разряде, Анна Данилина выложила первый пост в социальных сетях после исторической победы в турнире Большого шлема, передает NUR.KZ.

«Чемпионы Открытого чемпионата США в смешанном парном разряде!!! Спасибо, Харри Хелиоваара, за то, что делили со мной корт эти последние две недели и воплотили эту мечту в реальность. Спасибо всем за поддержку в последние несколько недель и на протяжении многих лет, а также за то, что отпраздновали получение трофея вместе со мной. Без вас это было бы невозможно!!!» - пишет на своей странице в Instagram казахстанская теннисистка.

Напомним, Анна Данилина в паре с финским теннисистом Харри Хелиоваара стали победителями в микст-разряде в последнем турнире серии Большого шлема в этом году - US Open.

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