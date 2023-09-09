Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Анна Данилина стала чемпионкой US Open-2023

Опубликовано:

Анна Данилина и Харри Хелиоваара
Анна Данилина и Харри Хелиоваара. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина впервые в карьере одержала победу на Открытом чемпионата США (US Open-2023) в смешанном парном разряде, передает NUR.KZ.

На турнире казахстанка выступала в паре с Харри Хелиоваарой из Финляндии.

В финале им противостоял дуэт Джессика Пегула/Остин Крайчек (США). Матч продлился два сета. Итоговый счет составил 6:3, 6:4 в пользу Харри и Данилиной. Казахстанская теннисистка и ее напарник из Финляндии семь раз подали на вылет. В пассиве у них три двойные ошибки.

Добавим, что в полуфинальном раунде Данилина и Хелиоваара оказались сильнее дуэта Эна Сибахара (Япония)/Мат Павич (Хорватия).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2035969-anna-danilina-stala-chempionkoy-us-open-2023/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.