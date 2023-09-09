Анна Данилина стала чемпионкой US Open-2023

Казахстанская теннисистка Анна Данилина впервые в карьере одержала победу на Открытом чемпионата США (US Open-2023) в смешанном парном разряде, передает NUR.KZ.

На турнире казахстанка выступала в паре с Харри Хелиоваарой из Финляндии.

В финале им противостоял дуэт Джессика Пегула/Остин Крайчек (США). Матч продлился два сета. Итоговый счет составил 6:3, 6:4 в пользу Харри и Данилиной. Казахстанская теннисистка и ее напарник из Финляндии семь раз подали на вылет. В пассиве у них три двойные ошибки.

Добавим, что в полуфинальном раунде Данилина и Хелиоваара оказались сильнее дуэта Эна Сибахара (Япония)/Мат Павич (Хорватия).

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