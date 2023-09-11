Новак Джокович выиграл US Open-2023 и установил рекорд (видео)

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Большого шлема US Open, победив в финале теннисиста из России Даниила Медведева. Об этом сообщает аккаунт турнира в соцсети X (бывш. Twitter).

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Эта победа стала 24-й победой на турнирах "Большого шлема" для 36-летнего теннисиста. Таким образом Джокович обновил собственный рекорд по количеству трофеев турниров "Большого шлема" среди мужчин в одиночном разряде и оторвался от Рафаэля Надаля на два трофея.

На US Open Джокович побеждает уже в четвертый раз. Он стал шестым мужчиной, четырежды бравшим этот титул. До него это сделали Рафаэль Надаль, Джон Макинрой (по четыре), Роджер Федерер, Пит Сампрас и Джимми Коннорс (по пять).

Как пишет Sports.ru, всего Новак Джокович выиграл 96-й титул. В мужском теннисе больше титулов только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

Напомним, ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина впервые в карьере одержала победу на US Open-2023 в смешанном парном разряде.