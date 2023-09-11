Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новак Джокович выиграл US Open-2023 и установил рекорд (видео)

Опубликовано:

Теннисист Новак Джокович с кубком "Уимблдона"
Новак Джокович. Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Большого шлема US Open, победив в финале теннисиста из России Даниила Медведева. Об этом сообщает аккаунт турнира в соцсети X (бывш. Twitter).

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Эта победа стала 24-й победой на турнирах "Большого шлема" для 36-летнего теннисиста. Таким образом Джокович обновил собственный рекорд по количеству трофеев турниров "Большого шлема" среди мужчин в одиночном разряде и оторвался от Рафаэля Надаля на два трофея.

На US Open Джокович побеждает уже в четвертый раз. Он стал шестым мужчиной, четырежды бравшим этот титул. До него это сделали Рафаэль Надаль, Джон Макинрой (по четыре), Роджер Федерер, Пит Сампрас и Джимми Коннорс (по пять).

Как пишет Sports.ru, всего Новак Джокович выиграл 96-й титул. В мужском теннисе больше титулов только у Роджера Федерера (103) и Джимми Коннорса (109).

Напомним, ранее казахстанская теннисистка Анна Данилина впервые в карьере одержала победу на US Open-2023 в смешанном парном разряде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2036043-novak-dzhokovich-vyigral-us-open-2023-i-ustanovil-rekord/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.