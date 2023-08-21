Елена Рыбакина осталась на четвертом месте в рейтинге WTA после турнира в США

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange / Getty Images

Первая ракетка Казахстана, теннисистка Елена Рыбакина сохранила за собой четвертое место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

Обновление было произведено после турнира в Цинциннати (США). Напомним, Рыбакина снялась с соревнований из-за травмы плеча. Тем не менее, она удержала за собой четвертое место в списке лучших теннисисток.

Казахстанка Юлия Путинцева занимает 79 место в рейтинге WTA.

Тройка лучших также осталась без изменений. На первом месте находится Ига Швентек (Польша). Следом располагается Арина Соболенко (Беларусь), а Джессика Пегула (США) удерживает за собой третью строчку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2033259-elena-rybakina-ostalas-na-chetvertom-meste-v-reytinge-wta-posle-turnira-v-ssha/