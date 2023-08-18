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Елена Рыбакина уступила в 1/8 финала турнира в Цинциннати

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Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина неожиданно уступила в третьем круге турнира серии WTA 1000 в американском Цинциннати итальянке Жасмин Паолине, передает NUR.KZ.

На хардовом корте Елена, занимающая четвертое место в женском одиночном рейтинге WTA провела против итальянки два сета. Соперница располагается на 43-й позиции.

Первый сет четвертая ракетка мира уверенно выиграла со счетом 6:4, но во втором, когда цифры на табло были 2:5 Рыбакина отказалась от продолжение игры. Тем самым, дальше проходит Жасмин Паолине. Напомним, ранее чемпионка Уимблдона выиграла у латвийской теннисистки Елены Остапенко в трех сетах со счетом - 6:7, 6:2, 6:4.

Следующий турнир, к которому предстоит готовиться казахстанской теннисистке станет последний "Большой шлем" в этом году - US OPEN.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032941-elena-rybakina-ustupila-v-18-finala-turnira-v-tsintsinnati/

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