Елена Рыбакина обыграла чемпионку "Ролан Гаррос" и вышла в 1/8 финала турнира в США

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира категории WTA 1000, который проходит в американском городе Цинциннати, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана начинала турнир со второго круга. И в стартовом матче ей противостояла Елена Остапенко из Латвии, побеждавшая в 2017 году на "Ролан Гаррос".

Соперница Рыбакиной в первом раунде оказалась сильнее Каролины Плишковой из Чехии. Она выиграла в трех сетах с общим счетом 1:6, 6:3, 6:4.

Однако дальше пройти ей не удалось - казахстанская теннисистка одержала победу со счетом 6:7, 6:2, 6:4

На официальном сайте WTA сообщается, что Остапенко не смогла отыграть первый сет ни при счете 5:4, ни при счете 6:5, а Рыбакина сильным ударом справа вывела счет 5:2 на тай-брейке.

Во втором сете Рыбакина воспользовалась парой ошибок Остапенко и к перерыву вышла вперед со счетом 3:2. После этого казахстанской теннисистке удалось еще несколько раз вынудить соперницу ошибиться.

В итоге Рыбакина одержала уверенную победу и пробилась в 1/8 финала, где она встретится с теннисисткой из Италии Жасмин Паолини.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032762-elena-rybakina-vyigrala-u-chempionki-rolan-garros-i-vyshla-v-18-finala-turnira-v-ssha/