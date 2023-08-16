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Казахстанский теннисист стартовал с разгромной победы на турнире в Польше

Опубликовано:

Денис Евсеев
Денис Евсеев. Фото: ktf.kz

Казахстанец Денис Евсеев успешно прошел первый круг основной сетки хардового турнира серии "Челенджер" в польском Гродзиске-Мазовецком, передает NUR.KZ.

Казахстанец, занимающий 307-ю строчку рейтинга ATP, после успешно пройденной квалификации, разгромно победил местного спортсмена Томаша Беркиета. Соперник Евсеева занимает 1407-ю строчку мужского одиночного разряда ATP. Противостояние на теннисном корте продлилось 1 час и 2 минуты. Итоговый счет двух сетов - 6:3, 6:1.

Евсеев во время игры исполнил четыре подачи навылет и совершил две двойные ошибки. Также Денис выиграл девять очков и восемь геймов подряд.

Во втором круге казахстанский теннисист сыграет против Томаша Махача (Чехия), который посеян на турнире под первым номером.

Ранее был определен состав мужской сборной Казахстана по теннису на "Кубок Дэвиса".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032681-kazahstanskiy-tennisist-startoval-s-razgromnoy-pobedy-na-turnire-v-polshe/

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