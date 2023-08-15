Опубликован состав мужской сборной Казахстана по теннису на "Кубок Дэвиса"

мужская сборная Казахстана по теннису: ktf.kz

Тренерский штаб сборной Казахстана по теннису назвал состав мужской команды на "Кубок Дэвиса", который пройдет на выезде 16-17 сентября в Софии (Болгария), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Тренерский штаб сборной Казахстана во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александр Бублик (27-й номер одиночного рейтинга ATP), Тимофей Скатов (132-й номер одиночного рейтинга ATP), Михаил Кукушкин (243-й номер одиночного рейтинга ATP), Александр Недовесов (45-й номер парного рейтинга ATP), Андрей Голубев (74-й номер парного рейтинга ATP).

Казахстанская сборная сыграет в матче плей-офф первой мировой группы "Кубка Дэвиса" против Болгарии. Игры пройдут на выезде в Софии на открытом грунтовом корте национального теннисного центра.

«Команда Болгарии будет играть дома и сильнейшим составом, где есть Григор Димитров (19 АТР), Димитар Кузманов (193 АТР), Адриан Андреев (201 АТР), Александар Лазаров (381 АТР). Будем стараться и играть на победу», - заявил главный тренер пресс-службе ФТК.

Мужской сборной на "Кубке Дэвиса" предстоит сыграть четыре одиночных и одну парную встречи в трехсетовом формате. В случае победы команду ожидает квалификационный этап, который пройдет в феврале следующего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032575-opublikovan-sostav-muzhskoy-sbornoy-kazahstana-po-tennisu-na-kubok-devisa/