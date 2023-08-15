Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Интересная неделя мягко говоря": Елена Рыбакина высказалась после поражения в Монреале

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обратилась к болельщикам на своей странице в Instagram после проигрыша в полуфинале турнира WTA-1000 в канадском Монреале, передает NUR.KZ

"Это была интересная неделя мягко говоря. Но покидая Монреаль, я забираю с собой только доброту людей и потрясающую поддержку фанатов. Мы с нетерпением ждем и сфокусированы на подготовке к следующему турниру. Еще раз спасибо за поддержку нас днем и ночью" - написала Елена в посте.

Напомним, Рыбакина уступила в полуфинале канадского турнира серии WTA 1000 российской теннисистке Людмиле Самсоновой со счетом 6:1, 1:6, 2:6.

Впереди четвертую ракетку мира ожидает турнир в американском Цинциннати. Здесь она стартует со второго круга, поэтому у Елены будет время восстановиться. В прошлом году в соревнованиях на этом американском корте Рыбакина добралась до четвертьфинала.

А 28 августа, казахстанская теннисистка примет участие в последнем турнире Большого шлема в этом году US Open.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032438-interesnaya-nedelya-myagko-govorya-elena-rybakina-vyskazalas-posle-porazheniya-v-monreale/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.