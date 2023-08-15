"Интересная неделя мягко говоря": Елена Рыбакина высказалась после поражения в Монреале

Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обратилась к болельщикам на своей странице в Instagram после проигрыша в полуфинале турнира WTA-1000 в канадском Монреале, передает NUR.KZ

"Это была интересная неделя мягко говоря. Но покидая Монреаль, я забираю с собой только доброту людей и потрясающую поддержку фанатов. Мы с нетерпением ждем и сфокусированы на подготовке к следующему турниру. Еще раз спасибо за поддержку нас днем и ночью" - написала Елена в посте.

Напомним, Рыбакина уступила в полуфинале канадского турнира серии WTA 1000 российской теннисистке Людмиле Самсоновой со счетом 6:1, 1:6, 2:6.

Впереди четвертую ракетку мира ожидает турнир в американском Цинциннати. Здесь она стартует со второго круга, поэтому у Елены будет время восстановиться. В прошлом году в соревнованиях на этом американском корте Рыбакина добралась до четвертьфинала.

А 28 августа, казахстанская теннисистка примет участие в последнем турнире Большого шлема в этом году US Open.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032438-interesnaya-nedelya-myagko-govorya-elena-rybakina-vyskazalas-posle-porazheniya-v-monreale/