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Рыбакина проиграла в полуфинале турнира WTA в Монреале

Опубликовано:

Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Andy Cheung/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (четвертая ракетка мира) не смогла пройти в финал одиночного разряда турнира серии WTA 1000 в канадском городе Монреаль, передает NUR.KZ.

В полуфинале победительница "Уимблдона-2022" уступила россиянке Людмиле Самсоновой (18-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:1, 1:6, 2:6.

На корте теннисистки провели один час и сорок пять минут. За это время Рыбакина сделала 11 подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из шести.

Тем самым счет в личных встречах между спортсменками стал 3:0 в пользу Самсоновой.

Соперницей Людмилы в финале турнира WTA в Монреале (Канада) станет третья ракетка мира из США Джессика Пегула.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032299-rybakina-proigrala-v-polufinale-turnira-wta-v-monreale/

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