Джессика Пегула разгромила обидчицу Рыбакиной в финале турнира в Канаде

Джессика Пегула. Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

В Монреале (Канада) состоялся финальный матч теннисного турнира категории WTA 1000. На корте сошлись американка Джессика Пегула и россиянка Людмила Самсонова, передает NUR.KZ.

В решающей встрече уверенную победу одержала Пегула. Она буквально разгромила соперницу. Причем для этого ей потребовалось всего 50 минут. Итоговый счет составил 6:1, 6:0.

Отметим, что Самсонова в полуфинале оказалась сильнее первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной. Матч продлился три сета и завершился со счетом 6:1, 1:6, 2:6. На корте теннисистки провели один час и сорок пять минут.

За это время Рыбакина сделала 11 подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из шести.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2032336-dzhessika-pegula-razgromila-obidchitsu-rybakinoy-v-finale-turnira-v-kanade/