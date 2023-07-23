"Самая красивая в WTA-туре": Елена Рыбакина показала фото с отдыха в Италии

Елена Рыбакина. Фото: instagram.com/lenarybakina/

Первая ракетка Елена Рыбакина на своей странице в Instagram опубликовала серию фотографий со своего отдыха в Порто-Черво - фешенебельного курорта на острове Сардинии (Италия), передает NUR.KZ.

"Один день в Порто-Черво",- подписала фотографии казахстанская теннисистка.

Поклонники Рыбакиной не оставили пост без внимания. Они оставили множество лестных комментариев под снимками: "Самая красивая и талантливая в WTA-туре", "Как можно быть такой красивой", "Королева в Италии", "Как обычно прекрасно".

В данный момент Рыбакина является третьей ракеткой мира. Главным ее достижением пока является победа на "Уимблдоне-2022".

В нынешнем сезоне Рыбакиной является лидером по количество подач навылет. В 44 матчах она совершила 349 эйсов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2029738-samaya-krasivaya-v-wta-ture-elena-rybakina-pokazala-foto-s-otdyha-v-italii/