Тимофей Скатов не сумел выйти в основную сетку турнира АТР в Швеции

Тимофей Скатов. Фото: Қазақстанның теннис федерациясы

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (134-я ракетка мира) не сумел пройти квалификацию в основную сетку турнира серии АТР 250 в шведском городе Бостад, передает NUR.KZ.

В полуфинале квалификации одиночного разряда Тимофей победил своего соотечественника Дениса Евсеева (328-я ракетка мира) в двух сетах - 6:1, 6:3.

В финале Скатов уступил представителю Боливии Уго Дельену (167-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 5:7, 6:3, 3:6.

Тем самым 22-летний казахстанский теннисист не сумел пробиться в основную сетку турнира.

Напомним, что в обновленном рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов) Тимофей Скатов поднялся на четыре строчки, расположившись на 134-м месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2029007-timofey-skatov-ne-sumel-vyyti-v-osnovnuyu-setku-turnira-atr-v-bastade/