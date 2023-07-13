"Кто-то из них": Елена Рыбакина назвала фаворитку "Уимблдона" после своего поражения

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange / Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (3-я ракетка мира) назвала фаворитку Уимблдонского турнира после своего поражения от шестой ракетки мира Онс Жабер (Тунис), пишет Gotennis.ru.

По словам Елены, Жабер и Соболенко являются главными фаворитами женского одиночного разряда.

"Кто теперь главный фаворит? Сложно сказать. Онс Жабер показала отличный теннис не только в матче со мной, но и в других играх. Ей предстоит сложная встреча с Ариной Соболенко. Думаю, кто-то из них", - заявила Рыбакина.

Напомним, что вчера Онс Жабер выиграла у Елены Рыбакиной в четвертьфинале "Уимблдона-2023" со счетом 6:7, 6:4, 6:1.

Теперь ей предстоит сразиться со второй ракеткой мира из Беларуси Ариной Соболенко. Во втором полуфинале встретятся украинка Элина Свитолина и чешка Маркета Вондрусова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028484-kto-to-iz-nih-elena-rybakina-nazvala-favoritku-uimbldona-posle-svoego-porazheniya/