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Онс Жабер о победе над Рыбакиной: В прошлом году я не была готова сыграть такой матч

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Теннисистка Онс Жабер
Онс Жабер. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Шестая ракетка мира из Туниса Онс Жабер прокомментировала свою победу над казахстанкой Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдонского турнира, пишет пресс-служба WTA.

По словам Онс, после проигранного первого сета она играла в свое удовольствие и тем самым сумела победить.

"После поражения в первом сете мне стало все равно на итоговый счет. Я шла на каждый удар. Чувствовала себя такой свободной на корте. Тренер сказал мне, что я выполнила план на 70%. Это является высоким показателем для меня.

Мне кажется, в прошлом году я не была готова сыграть такой матч. Не жалею об этом. Это произошло не просто так. Я многому научилась после того проигрыша. Горжусь, что смогла улучшить свою игру", - заявила Жабер.

Напомним, что в четвертьфинале "Уимблдона-2023" Онс Жабер победила Елену Рыбакину со счетом 6:7, 6:4, 6:1. Теннисистка из Туниса сумела взять реванш за прошлогоднее поражение в финале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028469-ons-zhaber-o-pobede-nad-rybakinoy-v-proshlom-godu-ya-ne-byla-gotova-sygrat-takoy-match/

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