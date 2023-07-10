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30 лет независимости Казахстана

Александр Бублик: "Уимблдон", увидимся в следующем году

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Александр Бублик
Александр Бублик. Фото: Shi Tang/Getty Images

Лидер мужской сборной Казахстана по теннису Александр Бублик на своей странице в Instagram сделал заявление после вылета из турнира "Уимблдон-2023", передает NUR.KZ.

"Спасибо, "Уимблдон", ты был великолепен. Увидимся в следующем году",- написал Бублик.

Напомним, казахстанский теннисист прекратил борьбу в 1/8 финала турнира. В тяжелейшем матче он уступил россиянину Андрею Рублеву.

Бублик проигрывал 0:2, однако сделал камбэк, сравняв счет. В решающем пятом сете сильнее оказался соперник.

Стоит отметить, что Бублик впервые дошел до 1/8 "Уимблдона". При этом он должен был выступит и в парном разряде, но принял решение снять с соревнований.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2028008-aleksandr-bublik-uimbldon-uvidimsya-v-sleduyuschem-godu/

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