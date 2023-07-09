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Елена Рыбакина вышла в 1/8 финала "Уимблдона"

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Теннисистка Елена Рыбакина
Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала уверенную победу в 1/16 финала теннисного турнира "Уимблдон-2023", который в эти дни проходит в Великобритании, передает NUR.KZ.

Ее соперницей была британка Кэти Бултер (№89).

Для победы Рыбакиной потребовалось два сета. Причем казахстанка не оставила шансов сопернице, выиграв со счетом 6:1, 6:1. Встреча продлилась 56 минут.

Казахстанская теннисистка совершила семь подач навылет, реализовав пять брейк-поинтов. Также Рыбакина совершила одну двойную ошибку.

В 1/8 финала Елена Рыбакина сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей, которая занимает 13 место в мировом рейтинге WTA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/2027908-elena-rybakina-vyshla-v-18-finala-uimbldona/

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